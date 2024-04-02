Украли 95 млн: эксрадника Офиса президента поймали "на горячем"

Антикоррупционные органы разоблачили группу, завладевшую 95 миллионами гривен на закупки трансформаторов для "Укрзализныци". СМИ подозревают, что к этой истории причастно должностное лицо СБУ, которое также было советником Офиса президента, а компания, которая якобы должна была поставлять оборудование, на самом деле "водит дружбу" с Россией.

О ком идет речь и что известно о хищении миллионов во время войны, журналисты рассказали в эксклюзиве TSN.ua.

Новая схема на десятки миллионов

НАБУ и САП разоблачили очередную схему наживания на войне. В этот раз под прицелом "хапуг" оказалась "Укрзализныця". Около 95 миллионов гривен украли дельцы на закупках трансформаторов по завышенным ценам.

Организовала схему целая преступная группа. Детективы выяснили, что с июня по декабрь 2022 лидер группы через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. В частности, он организовал подготовку и направление в УЗ письмо "Об угрозе государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями. Важно, что компанию-победителя контролирует гражданин Республики Беларусь, соответственно имеющий связи с РФ. В антикоррупционных органах рассказали и то, как дельцам удалось намудрить такую схему, чтобы вывести из Украины десятки миллионов.

"Этот "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал Укрзализныци по цене, искусственно увеличенной почти вдвое. В результате реализации схемы на протяжении 2022-2024 гг. "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 9 грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению".

Кто этот СБУшник?

Сейчас задержан лидер, соорганизатор и два участника организованной группы. Благодаря действиям детективов и прокуроров суд арестовал на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика. Впрочем, в НАБУ и САП фамилии дельцов не называют, а вот в сети предполагают, что речь идет о задержании знаменитого СБУшника Артема Шила. Об этом пишет телеграмм-канал NABU Daily by Олег Новиков, который ведет украинский журналист. И издание "Экономическая правда". Там отмечают, что именно Шило, по версии следствия, возглавлял организуемую группу, которую уже разоблачили и ликвидировали.

Что известно об Артеме Шило?

В то же время известно, что Шило год был советником Офиса президента после того, как в 2021 году его уволили из Службы безопасности. Однако впоследствии, в августе 2022 года, несмотря на свою "аварийную" репутацию, он все же снова возвращается в СБУ, только теперь на должность руководителя главного управления "И", а это, на минуточку, управление, отвечающее за защиту критической инфраструктуры и борьбу с терроризмом. Напомним, что до этого, начиная с 2012 года, он работал в СБУ, а с 2016 года – в департаменте противодействия киберпреступлениям.

После того, как СБУ возглавил Василий Малыш, летом 2022 года он сразу вернулся на службу. Но, как утверждает Forbes, уже с 14 марта 2024 Шило больше не является начальником Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. По данным источников журналистов в Службе безопасности, инициатором отставки Артема Шила был лично президент Владимир Зеленский. Одной из вероятных причин отставки Шила называли необоснованное увеличение дел, расследуемых СБУ против бизнеса, о чем писал Forbes, ссылаясь на источники среди правоохранителей. До этого Шило был фигурантом многочисленных журналистских коррупционных расследований.

" Наши деньги" писало, что именно он помог российскому букмекеру "1xBet" зайти на украинский рынок уже после начала полномасштабного вторжения.

"Он три месяца назад возглавил одно из важнейших на сегодняшний день подразделений Службы безопасности. Подразделение, среди задач которого – готовить санкционные списки, а еще избавиться от российского влияния на стратегические сферы украинской экономики, в том числе – и критически важной для нас ныне энергетики. На эту ответственный пост Шило зашел с кучей элитного имущества, которое стоит больше, чем все доходы чекиста и его семьи."

Артем Шило и общение с журналистами

Известно, что Артему Шило 32 года, сам он родом из Харькова. Отец – бывший сотрудник МВД на пенсии. Мать – ныне уже покойная – бывшая завкафедра криминальной юстиции в Харьковском университете им. Ярослава Мудрого. Она входила в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства" вместе с заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым. К слову, сам Шило отмахивается от сплетен, что он получил "жирные" должности как человек Татарова. За него в 2022 году уже брались и журналисты Бигуса, но Шило свою причастность к преступлениям на камеру упорно и без совести, постоянно возражал.

"Слухи вокруг меня, которые в настоящее время существуют в разных категориях от того, что я краду у бабушек пенсии до платного прослушивания, 1 х бета, железных дорог. Информационные вбросы, что никем ни в каком формате не подтверждалось."

Раньше на камеры старался не попадать

До этих расследований Шило был максимально в некоем "теневом бане" и пытался журналистам на глаза не попадаться. Но дважды он попал в объектив камеры.

В 2020 году журналисты "Схем" нашли элитную семейную недвижимость в коттеджном городке "Золочев" под Киевом. Имущество было оформлено на отца. А второй раз он попал в камеру журналиста Михаила Ткача тоже явно невзначай. А вот когда уже пришлось общаться с журналистами бигуса, Шилу было очень тяжело отвечать на вопрос, кто призвал в Офис президента, заявил, что закрытая информация, но говорит, что там он советовал, как реформировать Службу безопасности Украины, из которой он сам и "вылетел". Не менее интересен и имущественный вопрос.

Чем богат?

Журналистам удалось выяснить, чем владеет Шило и его семья.

То то же:

две трехкомнатные квартиры в элитном ЖК Новопечерские липки – в собственности самого Шила, рыночная стоимость – около $700 тысяч;

здесь же в Липках в собственности жены еще одна двухкомнатная квартира и 360 кв. коммерческой недвижимости – более $2 млн;

также жена Шила имеет совокупно 275 кв. в клубном доме в центре Киева, где у нее салон красоты. Рыночная стоимость достигает еще $1 миллиона;

кроме того, на жену Шила записаны два Мерседеса и была еще Тойота Камри. Это вместе могло бы обойтись в $238 тыс;

ну и тот самый дом под Киевом, о котором мы говорили раньше, записан на отца Шила.

"Эксперт" на все случаи жизни, он же Шило, в интервью "Бигус.инфо" убеждал, что записанная на жену квартира — это действительно тещина, а дом отца — действительно отца. Мол, тот зарабатывал на строительстве и продаже недвижимости. Однако отцового бизнеса в реестрах нет, по словам Артема, он якобы был таким мелким, что его отец якобы не считал целесообразным его вообще оформлять. Что интересно, знаете, когда Артем Шило приобрел квартиры в Липках?

А в мае 2022 года, как только войска РФ отошли от Киева. И хотя сейчас застройщик продает такие почти по 360 тысяч долларов за одну, что можно посмотреть в открытом доступе на сайте застройщика, Шило уверял журналистов, что он квартирки взял в несколько раз дешевле, аргумент – цены в результате упали. Но даже если предположить, что как-то так оно было, все равно и такие деньги – откуда?

Журналисты выяснили, что уволившись из СБУ, Шило зарегистрировал себе ФЛП и юридическую компанию, но по его же словам – она так и не получила ни одного контракта. И где заработал деньги – Шило не говорит. Наверное, секрет.

Ну а как часто бывает в коррупционных семьях – владелицей остального имущества в семье записана жена Шила – Ирина, потому что она – успешная и богатая бизнес-вумен, основательница сети салонов и еще нескольких различных бизнесов. Правда, успешной и богатой жена Шила стала после того, как стала женой Шила. Важный нюанс: на момент записи видео никаких официальных заявлений по этому громкому делу не было ни от СБУ, ни от Офиса президента, ну и самого Артема Шила.

Напомним, руководитель экономической контрразведки СБУ Артем Шило ранее сообщил, что бюджет недополучает ежегодно около 12 млрд грн налогов от нелегального рынка азартных игр.

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