В ГСЧС показали последствия удара РФ по Днепру (фото)

В Днепре в результате ракетной атаки ранения получили 13 человек, из которых 5 – дети. Потерпели разрушение детский сад, колледж и предприятие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Последствия удара РФ по Днепру

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Как отмечается, на территории предприятия произошел пожар площадью 150 кв. м, который уже потушили спасатели.

Последствия удара РФ по Днепру

"Рани получили 5 детей в возрасте от 14 до 17 лет, 4 из которых госпитализированы. Также среди раненых 8 взрослых", — детализировали в ведомстве.

На месте работают психологи ГСЧС. Они оказывают необходимую помощь людям.

"К ликвидации последствий привлечены 55 спасателей и 11 единиц техники Главного управления", — добавили в ГСЧС.

Последствия удара РФ по Днепру

Напомним, во вторник, 2 апреля, враг нанес ракетный удар по Днепру. К сожалению, есть пострадавшие.

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