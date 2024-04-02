У Telegram наблюдаются проблемы в работе

Вечером 2 апреля в работе Telegram произошел сбой.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. По данным портала, сбой затронул пользователей из Украины и других стран Европы.

Пользователи сообщают, что мессенджеры плохо загружаются в медиафайлы.

Напомним, что последний сбой в работе мессенджера Telegram произошел 22 марта. А в начале прошлого месяца у Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. В частности, возникли проблемы с входом в соцсети.

Читайте также: