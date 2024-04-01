При каких условиях Telegram могут заблокировать в Украине – нардеп объяснил

Народный депутат и председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин говорит, что возможная блокировка Telegram в Украине "не является посягательством на свободу слова".

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Свобода слова – это производная от персонализации, то есть мы понимаем, кто стоит за этим словом. И соответственно, когда это слово нарушает законные рамки, например, раздается призыв к терроризму или оправдывание российской агрессии, то надо понимать, что твое слово приводит к определенным последствий", — говорит нардеп.

Он отметил, что Центр противодействия дезинформации при СНБО недавно сделал очень хороший анализ, четко показывающий причинно-следственные связи. Сначала россиянам жестко промывали мозги, в частности с помощью Telegram, о том, что "хохли не люди". Затем последовали зверства в Ирпене и Буче.

"Поэтому, когда рассказывают о свободе слова в анонимных Telegram-каналов, это о чем? Кто стоит за этим словом?... Для того, чтобы внести какие-то санкции (заблокировать Telegram — ред.), нужно пройти целый путь. То есть фиксация проблем, фиксация того, что сеть не работает, фиксация вызовов, которые у нас стоят для национальной безопасности, вынесение этого на СНБО, решение СНБО, указ президента, ведение действия указа президента", — отметил Юрчишин.

По словам нардепа, эта "карта остается на столе" и ее можно задействовать, если какой-то удар по нашей информационной безопасности будет очень болезненным.

Напомним, представителям государственных органов и местных властей в Украине могут запретить иметь аккаунты в Telegram.

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