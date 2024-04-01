За яких умов Telegram можуть заблокувати в Україні – нардеп пояснив

Народний депутат та голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин каже, що можливе блокування Telegram в Україні "не є зазіханням на свободу слова".

Про це він розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

"Свобода слова – це похідна від персоналізації, тобто ми розуміємо, хто стоїть за цим словом. І відповідно, коли це слово порушує законні рамки, наприклад, лунає заклик до тероризму чи виправдовування російської агресії, то треба розуміти, що твоє слово приводить до певних наслідків", - каже нардеп.

Він зауважив, що Центр протидії дезінформації при РНБО нещодавно зробив дуже хороший аналіз, який чітко показував причинно-наслідкові зв'язки. Спочатку росіянам жорстко промивали мізки, зокрема, за допомогою Telegram, про те, що "хохли не люди". Потім сталися звірства в Ірпені і Бучі.

"Тому, коли розповідають про свободу слова в анонімних Telegram-каналів, це про що? Хто стоїть за цим словом?... Для того, щоб внести якісь санкції (заблокувати Telegram - ред.), потрібно пройти цілий шлях. Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які в нас стоять для національної безпеки, винесення цього на РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дію указу президента", - зауважив Юрчишин.

За словами нардепа, ця "карта залишається на столі" і її можна задіяти, якщо якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болісним.

Нагадаємо, представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у Telegram.

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