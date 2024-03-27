Никаких аккаунтов в Telegram: в Раде объяснили, кого коснется запрет

У граждан будет осознанный выбор о готовности использовать этот мессенджер после того, как государство заявит, что Telegram "что-то скрывает".

Представителям государственных органов и местных властей в Украине могут запретить иметь аккаунты в Telegram. Такое табу предлагают применить в случае, если этот многоплатформенный мессенджер будет признан непрозрачной сетью.

Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Он прокомментировал недавно внесенный в парламент проект закона о регулировании деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация ( №11115 ). Авторами инициативы стала группа народных депутатов.

Для чего законопроект

В пояснительной записке к документу приводится совместное заявление по защите информационного пространства Украины от российских вражеских Telegram-каналов, сделанное Центром противодействия дезинформации при СНБО, МВД, Минобороны, СБУ и другими государственными органами, прямо отмечалось о причастности целого ряда каналов на платформе Telegram к российским .

Отмечается, что, несмотря на явные угрозы для национальной безопасности и меры, предпринимаемые государством для противодействия дезинформации, приведенные доводы никогда не исследовались и не проверялись государственными органами Украины из-за отсутствия соответствующих полномочий и необходимого регулирования.

"Данный законопроект направлен на то, чтобы такие полномочия предоставить Национальному совету Украины по телевидению и радиовещанию, который выполняет аналогичные функции в отношении других платформ", — указано объяснение инициативы.

Что говорят в Раде

Народный депутат отметил, что пока неизвестно, где находятся активы Telegram, поэтому по запросу Нацсовета по радиовещанию и телевидению мессенджер должен показать свою систему собственности.

"Если она прозрачна и там нет ФСБшных хвостов и китайских спецслужб, если она не покажет систему собственности, то получит статус системы с непрозрачной системой собственности", — рассказал он.

Следствием этого является то, что тогда государство не сможет размещать там свои активы, добавил Юрчишин.

"То есть там не может быть аккаунтов государственных органов, представителей органов самоуправления или национальных представителей власти", — сказал нардеп.

Он пояснил, что у граждан будет осознанный выбор относительно готовности использовать этот мессенджер после того, как государство заявит, что Telegram "что-то скрывает".

“Поэтому для пользователей соцсети, даже если после принятия закона Телеграммы будут признаны непрозрачной сетью, ничего не изменится. Кроме того, чтобы там не будет условно говоря аккаунта ГУР”, — заявил Юрчишин.

Также председатель комитета Совета по свободе слова отметил, что представленный проект закона о регулировании деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация не предусматривает блокирование.

Напомним, в конце февраля в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Россия массово скупает украинские телеграмм-каналы и вербует ее влиятельных граждан для дестабилизации ситуации внутри страны. Эти действия направлены на реализацию спецоперации Майдан-3.

Впоследствии в Telegram заявили, что компания будет принимать меры и анализировать список "потенциально проблемных" каналов, полученный от украинских властей.

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