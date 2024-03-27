В Госдепе прокомментировали украинские удары по российским НПЗ

В США заявили, что не поощряют подобные действия.
В Государственном департаменте США прокомментировали атаки украинских тронов на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.
"Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории", — подчеркнул он.
На вопрос о том, контактировал ли Вашингтон с Киевом по этому вопросу после удара по очередному российскому НПЗ в Самаре, Миллер отказался отвечать.
Вместе с тем он отметил, что позиция США, которую он озвучил, отражает "длительную политику" американской стороны, и это было четко донесено до украинских партнеров.
Напомним, ранее сообщалось, что в России наказывают солдат из подразделений ПВО из-за успешных ударов украинских дронов по НПЗ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в СБУ подтвердили, что они атакуют НПЗ в России.
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