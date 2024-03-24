НПЗ в Самарской области приостановил работу после атаки дронов

В России беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода.

В Самарской области РФ в ночь на субботу, 23 марта, вспыхнул пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотниками. НПЗ приостановил работу из-за поражения одной из установок.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

"В результате атаки на НПЗ в Самаре повреждена установка АВТ-4, производственный цикл завода был остановлен", — говорится в сообщении.

Там добавили, что за последние три недели это уже 12 атака на российские НПЗ.

Напомним, в ГУР прокомментировали удары по НПЗ в Самарской области.

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