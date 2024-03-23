В РДК рассказали о продвижении на территории РФ и озвучили планы

Наступательный потенциал русских добровольцев развивается силами сокрытого передвижения. Это отдельные отряды, которые проникают в глубь, закрепляются и контролируют серую зону.

Об этом рассказал начальник штаба РДК Александр "Фортуна" в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

"Сейчас с точки зрения пехотных соединений небольшая оперативная пауза, поскольку сейчас работает артиллерия, происходит артподготовка по плановым целям. Я думаю, сейчас эта фаза закончится и дальше будет следующий рывок ", – говорит он.

Он подчеркнул, что цель добровольцев – Владивосток.

"Я думаю, здесь можно много фантазировать, много об этом рассуждать, но лучше сосредоточиться на аналитике в соответствии с идущей сейчас динамикой. Мы всегда отталкиваемся от реальной картины событий. Если нам силы, ресурсы и средства позволяют продвигаться дальше, мы двигаемся далее. Делать громкие задачи о том, что мы заедем в Белгород, я не вижу никакого смысла ", — добавил он.

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Напомним, рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях сорвал новое наступление оккупационной армии России, которые захватчики планировали провести до "выборов" Путина.

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