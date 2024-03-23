Это долгий процесс: глава Военного комитета НАТО высказался о членстве Украины

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр отмечает, что Украина обязательно станет членом Альянса. По его словам, это уже не вопрос "станет или нет", это вопрос "когда".

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Яне Слесарчук.

Он также напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно это повторял.

"Так что дискуссии идут вокруг вопроса "когда". В прошлом году в этом направлении сделали важные шаги. В Вильнюсе решили отказаться от двухэтапной системы: когда сначала вы должны получить план действий по членству, дальше вести разговоры, готовы ли вы или нет. Этот этап ПДЧ сократили. Во-вторых, работает Совет Украина-НАТО, поэтому Украина попала за стол переговоров, где члены Альянса обсуждают все напрямую с Украиной", — напомнил он.

Роберт Бауэр отметил, что после саммита в Вильнюсе, где на Совете присутствовали лидеры государств, прошло заседание на уровне министров обороны, министров иностранных дел, послов НАТО – и все эти разговоры уже вели напрямую с Украиной за столом. Этот процесс стал регулярным – и эти переговоры очень важны.

"Далее есть разные программы, где мы говорим о помощи и о функциональной совместимости – ведь это очень важная тема для нашего общего будущего: чтобы украинские Вооруженные силы могли совместно работать с натовскими войсками, чтобы у них были общие стандарты, общая доктрина и общие процедуры. Последние наши шаги – это обсуждение поставок, чтобы Украина поняла, как налажена поставка в НАТО. Это обмен идеями, где речь идет о подотчетности, о том, как эти правила работают в государствах-членах НАТО. Это не то, чего сейчас Украина хочет больше всего – то есть собственное членство. Но в Вашингтоне она вряд ли его получит. Об этом уже сказал публично ряд лидеров государств. Тем не менее, я думаю, что важно последовательно двигаться по этому пути сотрудничества, чтобы, когда время придет – Украина уже была готова к членству", – говорит Роберт Бауэр.

По мнению Главы Военного комитета НАТО, Украину в Альянс в ближайшее время могут приблизить военные вопросы – совместимости с НАТО.

"Это разговоры о доктрине, процедурах, как мы тренируем своих военных — такие вещи. Но кроме этого есть другие разговоры о других вещах, потому что всегда, когда в Альянс приходят новые члены, их должны согласовать все государства Альянса, поэтому речь идет о правилах и законах, принятые другими государствами. Речь идет о судебной системе, о гражданском контроле за Вооруженными силами. Есть много вещей, которые являются частями этих обсуждений. За две недели такого не решишь, это долгий процесс. Частично политический, частично военный", — резюмировал Роберт Бауэр.

Напомним, в НАТО ответили, будут ли войска Альянса в Украине.

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