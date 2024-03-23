Теракт в "Крокус Сити Холл": ФСБ нашла "украинский след"

Российские власти заявили о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл " у границы с Украиной. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

Об этом пишет "РИА Новости".

Президент РФ Владимир Путин получил доклад от директора ФСБ Александра Бортникова о задержании 11 человек, в том числе всех четырех, непосредственно принимавших участие в теракте в концертном зале Crocus City Hall.

Российские силовики, как заявили в Кремле, и далее осуществляют антитеррористические меры.

Продолжается поиск подельников участников расстрелов.

По поводу задержания двух вероятных участников стрельбы первым официально сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram. Их автомобиль со стрельбой останавливали в Брянской области. В салоне автомобиля найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

По информации Telegram-канала Shot, автомобиль "Рено", находившийся участниками нападения, был расстрелян. Как говорится в сообщении, 19-летний Мухаммадсобир Файзов пытался отстреливаться, но был ранен. Его задержали. Он находится в больнице.

Отметим, что первые заявления о якобы причастности Украины к теракту начали раздаваться от российских политиков еще накануне. В Министерстве иностранных дел Украины такие обвинения назвали "спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе".

В МИДе считают, что эта провокация направлена на "создание условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества".

Издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что теракт организовало "Исламское государство". Спецслужбы США собрали разведданные о том, что "Вилаят Хорасан", афганская ячейка ИГ, планирует теракт в Москве. Эту информацию Вашингтон передавал Москве.

Напомним:

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба перед началом выступления группы "Пикник". В концертном зале террористы устроили пожар, поджег сиденья. После этого они скрылись на автомобиле.

По последним данным, погибли более 80 человек. Все подробности о теракте читайте в новости.

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