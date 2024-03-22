Под Москвой произошел масштабный теракт в "Крокус Сити Холл": что известно сейчас

Сейчас известно о 40 погибших и 100 раненых людях.

Сегодня, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошла стрельба.

Об этом сообщают Телеграммы-каналы.

Известно, что мужчина стрелял из автоматического оружия, это произошло в начале выступления группы "Пикник".

По последним данным, погибли 40 человек, сто пострадавших. Кроме того, начался пожар в "Крокус Сити Холл".

"Взрыв и пожар в "Крокус Сити Холл" сразу после стрельбы. По словам тех, кто успел убежать, горят кресла, которые подожгли террористы. Люди не могут связаться с родными, телефоны не работают", — пишет Телеграмм-канал.

На место ЧП направляются "скорая помощь" и полиция.

Стрельцу, как пишут росСМИ, удалось скрыться.

Посольство США предупреждало о возможном теракте в России

7 марта посольство США в России призвало соотечественников избегать скоплений людей из-за угрозы терактов в Москве. Однако тогда речь шла о ближайших 48 часах.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время совершить атаки на места массовых собраний в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – говорилось в сообщении.

Крупнейший теракт с 2011 года

Предварительно это был самый крупный теракт в России с 2011 года. Последний крупный теракт в Москве произошли в марте 2010 года – тогда произошли два взрыва в московском метро, унесших жизни 41 человека.

В январе 2011 года террорист-смертник взорвал бомбу в зале прилетов аэропорта "Шереметьево", тогда погибли 37 человек.

Реакция США и Украины

Теракт в Подмосковье — сознательная провокация режима Путина, о которой предупреждала международное сообщество, заявил представитель ГУР Юсов в комментарии УП.

"Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", — сказал он.

В Белом доме исключают причастность Украины к событиям в России.

Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, ничто не указывает на причастность украинцев к стрельбе в ТЦ под Москвой.

Как отметил ранее аналитик Александр Голубов, когда Путин приходил к власти, спецслужбы также устраивали теракты в российских городах.

"Гексоген, ФСБ — все заинтересованные могут спокойно погуглить что это такое. Я не исключаю, что накануне выборов Путина, он снова будет мобилизовать свой электорат таким образом. То есть какие-то, условно говоря, возможно чеченские, возможно украинские, скорее всего, при нынешних "украинские террористы" (в кавычках) совершат ужасный теракт", — объясняет Голубов.

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