Під Москвою стався масштабний теракт у "Крокус Сіті Хол": що відомо наразі

Сьогодні, 22 березня, у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську сталася стрілянина.

Про це повідомляють Телеграм-канали.

Відомо, що чоловік стріляв із автоматичної зброї, це сталося на початку виступу гурту "Пікнік".

За останніми даними, загинули 40 осіб, що сто постраждали. Крім того, почалася пожежа в "Крокус Сіті Холл".

"Вибух і пожежа в "Крокус Сіті Холі" одразу після стрілянини. За словами тих, хто встиг втекти, горять крісла, які підпалили терористи. Люди не можуть зв'язатися з рідними, телефони не працюють", — пише Телеграм-канал.

На місце НП прямують "швидка допомога" та поліція.

Стрільцю, як пишуть росЗМІ, вдалося втекти.

Посольство США попереджало про можливий теракт в Росії

7 березня посольство США у Росії закликало співвітчизників уникати скупчень людей через загрозу терактів у Москві. Проте тоді мова йшла про найближчі 48 годин.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом здійснити атаки на місця масових зібрань у Москві, включаючи концерти, і рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", – йшлося у повідомленні.

Найбільший теракт від 2011 року

Попередньо це був найбільший теракт у Росії від 2011 року. Останній великий теракт в Москві сталися в березні 2010 року – тоді пролунали два вибухи в московському метро, які забрали життя 41 людини.

У січні 2011 року терорист-смертник підірвав бомбу в залі прильотів аеропорту "Шереметьєво", тоді загинули 37.

Реакція США та України

Теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота, заявив представник ГУР Юсов у коментарі УП.

"Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", — сказав він.

У Білому домі виключають причетність України до подій в Росії.

Як заявив представник Білого дому Джон Кірбі, ніщо не вказує на причетність українців до стрілянини в ТЦ під Москвою.

Як зазначив раніше аналітик Олександр Голубов, що коли Путін приходив до влади, спецслужби також влаштовували теракти у російських містах.

"Гексоген, ФСБ — всі зацікавлені можуть спокійно погуглити що це таке. Я не виключаю, що напередодні виборів Путіна, він знову мобілізуватиме свій електорат таким чином. Тобто якісь, умовно кажучи, можливо чеченські, можливо українські, найімовірніше все ж таки, за нинішніх умов "українські терористи" (у лапках) зроблять жахливий теракт", - пояснює Голубов.

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