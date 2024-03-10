Попередження про теракти в Москві: експрацівник КДБ про те, навіщо Путіну кривава провокація

На думку Жирнова, Росія може організувати теракти для нейтралізації 2 подій.

Посольства США та Великої Британії попередили про громадян, які перебувають у Москві, про загрозу терактів.

Чи може бути ФСБ причетним до планування терактів, та чому такі дії можуть бути вигідні Путінові, пояснив колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов в інтерв'ю "24 каналу".

На думку Жирнова, Росія може організувати теракти для нейтралізації 2 подій:

перекрити наслідки вбивства Олексія Навального та ймовірні антипутінські протести;

перешкодити акції "полудень проти Путіна", яка має відбутися близько 12:00 у день виборів у Росії, тобто 17 березня.

За словами експерта, попри те, що за анонсовані 48 годин нічого не трапилося, сама згадка конкретного таймінгу свідчить про те, що спеслужби США і Британії мали чітку розвідінформацію або "злив".

Жирнов нагадав, що однією зі структур у Росії, яка організовує теракти всередині країни – це Федеральна служба безпеки. Якщо не ФСБ, то Головне розвідувальне управління (ГРУ), потім можуть ПВК "Вагнера", Служба зовнішньої розвідки (СЗР), далі Міністерство внутрішніх справ (МВС) і навіть МНС (МЧС).

"ФСБ вже показала, як робить це у 1999 році. На цьому Путін прийшов до влади, коли був директором ФСБ. Потім його назначили головою уряду і він залишив замість себе в. о. Патрушева. Разом вони організували 4 теракти, але один у Рязані не вдався, їх спіймали на місці злочину. Тоді Патрушев ходив і казав, що "це не гексоген (вибухівка), а цукор", "це не підготовка до теракту, а навчання", – нагадав експрацівник КДБ.

Також він нагадав, що ще один теракт відбувся у 2002 році в театрі на Дубровці (Трагедія Норд-Осту).

"Очевидно, що все спланувала ФСБ, яка потім застосовувала нервово-паралітичний газ, щоб всіх приспати. Убили 130 з 900 заручників, які були в театрі", – зазначив Жирнов.

Він зауважив, що усіх чеченських повстанців, які були у залі без свідомості, також застрелили.

"Їх не захотіли виводити на судовий розгляд, бо за цим "стирчали вуха" ФСБ", – певен експерт.

Нагадаємо, що посольства США, Великої Британії й Німеччини 7 березня попередили своїх громадян про можливі теракти у Москві у найближчі 48 годин.

Пізніше Латвія, Нідерланди, Канада, Південна Корея, Швеція та Чехія приєдналися до попередження про загрозу терактів.

На тлі цієї інформації у Москві силовиків перевели на посилений режим через "загрозу терактів".

Аналітик Олександр Голубов пояснив, навіщо Путіну влаштовувати у Росії теракти напередодні "виборів".

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