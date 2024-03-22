Збій у Telegram: користувачі масово скаржаться на проблеми в роботі застосунку

Проблеми у роботі месенджера виникли у користувачів з різних куточків світу.

У застосунку для обміну повідомленнями Telegram зафіксовано перебої в роботі після 19 години п'ятниці, 22 березня.

Про це повідомляє сайт Downdetector.

Користувачі скаржаться на повільну роботу та проблеми з завантаженням медіа-файлів. Перебої у роботі месенджера виникли у користувачів з різних країн, зокрема й в Україні.

"Downdetector повідомляє про інцидент лише тоді, коли кількість повідомлень про проблеми значно перевищує типовий обсяг цього часу доби", – йдеться у повідомленні про збій.

Збій у роботі Telegram / Фото: Downdetector

Про причини збою у роботі Telegram поки що не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно у Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, проблеми виникли з входом у соцмережі.

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