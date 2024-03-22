В Палате представителей инициировали отставку спикера Джонсона – The Hill

Представление было представлено после одобрения законопроектов для предотвращения шатдауна.

Представительница трамповского крыла в Республиканской партии Марджори Тейлор Грин инициировала отставку задерживающего финансовую помощь Украине спикера-однопартийца Майка Джонсона.

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Об этом сообщает The Hill.

Информированный источник сообщает, что Грин подала ходатайство об отставке с должности спикера – тот самый процедурный шаг, который привел к отставке бывшего спикера от республиканцев Кевина Маккарти в октябре 2023 года.

Представление было представлено после того, как Палата представителей одобрила пакет законопроектов для предотвращения приостановки работы правительства США.

Перед этим Грин обвиняла Джонсона в том, что он слишком многое отдал президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров по финансированию правительства Соединенных Штатов.

Пока неизвестно, найдутся ли голоса для отставки Джонсона, поскольку ряд демократов заявили, что не будут голосовать за его отставку, если он заключит соглашение с Байденом, в частности, по финансированию Украины.

Ранее Джонсон отказался рассматривать одобренный Сенатом пакет поддержки Украины, но заявил, что будет работать над новой версией законопроекта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Палате представителей назвали дедлайн для одобрения помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Палате представителей собирают подписи, чтобы проголосовать помощь Украине в обход спикера.

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