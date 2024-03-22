МВФ предупредил о серьезных проблемах для экономики Украины

Возобновление экономических показателей будет зависеть от ситуации на фронте.

Экономика Украины смогла восстановить стабильность в ходе полномасштабной войны с Россией. Но в 2024 году ситуация может усложниться.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Вторжение России в Украину продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические расходы. Однако макроэкономическая и финансовая стабильность сохранилась, что отражает умелую политику украинской власти, а также существенную внешнюю поддержку", — сказала она.

В организации говорят, что в 2023 году украинская экономика выросла на 5%, в то время как в 2022 году уровень падения составил 29,1%. Ожидается, что в 2024 году уровень экономического развития снова снизится, предварительно – до 3-4%.

"В будущем ожидается, что восстановление несколько замедлится с учетом чрезвычайно высоких рисков для перспектив, обусловленных главным образом исключительно высокой неопределенностью, связанной с войной, а также потенциальными задержками во внешнем финансировании", — добавила Георгиева.

Ранее стало известно, что МВФ одобрил транш для Украины в размере 880 миллионов долларов.

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