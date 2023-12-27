Украина выполнила еще одно требование МВФ: о чем идет речь

В среду, 27 декабря, Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, включающую усиление фискальной способности, адаптацию налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС, а также создание стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, принятие этого документа – это очередной структурный маяк программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

В Кабмине пояснили, что для достижения этой комплексной цели в рамках Стратегии предусмотрено создание надежной, прозрачной и клиентоориентированной системы в налоговой и таможенной сферах, способной обеспечить доверие граждан и бизнеса к государственным институтам.

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“Реализация Стратегии будет проходить последовательно. Сначала запланирована внутренняя реформа налоговых и таможенных органов, которая является ключевой для подготовки к дальнейшим изменениям. Реформа состоит в ограничении вмешательства контролирующих органов в деятельность бизнеса через консолидацию данных и переход на работу с обезличенной информацией. Далее должно произойти восстановление уровня доверия налогоплательщиков к органам, что является критическим для успешности новых налоговых инициатив”, — говорится в сообщении на официальной странице Министерства финансов.

Денис Шмыгаль отметил, что правительству нужно проделать огромный объем работы, чтобы гармонизировать украинское законодательство с европейским и повысить качество наших институций.

Ранее Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям МВФ. В частности, Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны разработать план действий с мероприятиями, которые будут интегрированы в общую Национальную стратегию доходов.

Напомним, 26 октября 2023 года президент Зеленский подписал закон о более строгом контроле за финансами PEP (политически значимых лиц), что было одним из требований МВФ.

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