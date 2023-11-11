МВФ ожидает рост украинского ВВП: подробности

МВФ ожидает рост ВВП до 4,5% к концу этого года.

Об этом говорится в официальном сообщении МВФ о достижении договоренности на экспертном уровне по поводу второго пересмотра программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF, — пишет Укринформ.

Украинская экономика продолжает демонстрировать чрезвычайную устойчивость и дальнейшие признаки стабилизации. Последнее развитие в экономической сфере указывает на более мощное восстановление экономики в 2023 году и значительное снижение инфляции на фоне мощных резервов и стабильного валютного рынка», — говорится в сообщении.

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МВФ улучшил прогнозы по росту реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5%. Только в прошлом месяце в Обзоре мировой экономики (WEO) фонд прогнозировал этот показатель на уровне 2%, а в заявлениях на уровне руководства МВФ звучали отметки в диапазоне от 1% до 3% по итогам нынешнего года.

Но ожидаемый в 2024 году рост снизится до 3-4%. К тому же в условиях продолжения войны риски ухудшения прогноза остаются очень высокими.

Также МВФ отметил шаги НБУ по возвращению к более гибкому курсу национальной валюты.

«Недавний переход НБУ к управляемой гибкости обменного курса в соответствии с его стратегией прошел успешно. Это желаемый шаг к восстановлению довоенной системы монетарной политики, помогающей усилить устойчивость экономики к внешним шокам», — резюмировали в Фонде.

К слову, 6 ноября миссия МВФ начала обсуждение с представителями украинской власти мер по второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Анонсировалось, что будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

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