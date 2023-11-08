МВФ предупредил о риске для экономики Украины из-за длительной и интенсивной войны

Пока что дефицит украинского бюджета преимущественно финансируется за счет внешней финансовой поддержки.

По оценкам МВФ, продолжительность и интенсивность войны в Украине представляют значительный риск для экономических перспектив государства.

Об этом говорится в региональном экономическом прогнозе МВФ для Европы, опубликованном 8 ноября.

Влияние войны на экономику Украины

В сообщении указано, что экономика Украины в 2023 году продолжает восстанавливаться на фоне продолжающихся атак по инфраструктуре. Рост экономики может достичь 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году. В то же время отмечается, что продолжительность и интенсивность войны представляют значительный риск для экономических перспектив.

"Среднесрочные перспективы зависят от исхода войны, масштабов расходов на реконструкцию, возвращения мигрантов, структурных реформ и перспектив вступления в ЕС", – говорится в прогнозе МВФ.

Там также объяснили, что восстановление украинской экономики объясняется повышением устойчивости фирм и домохозяйств во время войны. Этому способствовало восстановление внутреннего спроса и улучшение потребительских и деловых настроений.

В каком состоянии украинская экономика сейчас

В МВФ указали, что валютный рынок оставался в общем стабильным, а способствовала этому значительная международная финансовая поддержка. Международные резервы Украины превзошли ожидания благодаря лучшему, чем ожидалось, балансу текущего счета и снижению оттока иностранной валюты. Отчасти это отображает лучший баланс текущего счета, чем ожидалось.

Также сообщается, что контроль за движением капитала помог сдержать отток финансовых счетов. Кроме того, укрепить сильную позицию государства по международным резервам помогли приток прямых иностранных инвестиций (около 2 млрд долл. с начала года) и ниже ожидаемого отток иностранной валюты из банковской системы.

Дефицит бюджета Украины

В то же время, в МВФ обратили внимание на увеличение дефицита украинского бюджета по сравнению с 2022 годом в связи с быстрым ростом расходов над доходами. Рост расходов был обусловлен преимущественно расходами, связанными с обороной, а налоговые поступления извлекли выгоду от восстановления экономики. Дефицит украинского бюджета в дальнейшем финансируется преимущественно за счет внешней финансовой поддержки.

Помощь от МВФ

В МВФ напомнили, что в конце июня 2023 года фонд утвердил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования EFF и выделил Украине около 890 млн дол. второго транша.

"Необходим устойчивый импульс реформ, в частности в сфере управления и борьбы с коррупцией. В условиях возрастающего давления на расходы решающее значение будет иметь разработка и выполнение бюджета на 2024 год, соответствующая бюджетная и долговая устойчивость", – отмечается в заявлении МВФ.

К слову, 6 ноября миссия МВФ начала обсуждение с представителями украинской власти мер по второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Анонсировалось, что будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

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