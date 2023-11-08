На границе Украины стоят десятки авто и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро среды, 8 ноября, в очередях на пунктах пропуска стоят 35 автомобилей и 48 автобусов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Люди также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:
- "Ягодин" – 12 автобусов (электронная очередь);
- "Устилуг" – 20 л/а, 3 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 3 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" – 8 автобусов (электронная очередь), 10 пешеходов.
Словакия:
- "Ужгород" – 9 автобусов (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" – 5 л/а, 6 автобусов (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" — 5 л/а;
- "Косино" – 5 л/а.
Румыния:
- "Порубное" – 3 автобуса (электронная очередь).
Молдова:
- "Мамалыга" — 4 автобуса (электронная очередь).
Напомним, польские перевозчики 6 ноября объявили забастовку и перекрыли движение грузовиков на въезд в Украину на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".
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