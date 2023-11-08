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На границе Украины стоят десятки авто и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе Украины стоят десятки авто и около полусотни автобусов: где самые большие очереди

Пункт пропуска на границе / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Какая ситуация в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро среды, 8 ноября, в очередях на пунктах пропуска стоят 35 автомобилей и 48 автобусов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Люди также просят учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди традиционно фиксируют на границе в Польшу:

  • "Ягодин" – 12 автобусов (электронная очередь);
  • "Устилуг" – 20 л/а, 3 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" – 3 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" – 8 автобусов (электронная очередь), 10 пешеходов.

Словакия:

  • "Ужгород" – 9 автобусов (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" – 5 л/а, 6 автобусов (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звоночная" — 5 л/а;
  • "Косино" – 5 л/а.

Румыния:

  • "Порубное" – 3 автобуса (электронная очередь).

Молдова:

  • "Мамалыга" — 4 автобуса (электронная очередь).

Напомним, польские перевозчики 6 ноября объявили забастовку и перекрыли движение грузовиков на въезд в Украину на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

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Дата публикации
Просмотры
48
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