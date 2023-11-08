В Луганске подорвали "депутата", экс-главу "милиции ЛНР"

Вражеские "военкоры" говорят, что это было второе покушение на Филипоненко.

В оккупированном Луганске подорвали автомобиль с "депутатом народного совета ЛНР", экс-начальником управления "народной милиции" Михаилом Филипоненко.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на "депутата народного совета ЛНР" Юрия Юрова.

По словам пропагандистов, Филипоненко погиб в результате взрыва.

"Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате которого депутат получил ранения, несовместимые с жизнью – сын депутата Иван Филипоненко", – сообщают российские паблики.

Как пишут российские "военкоры", это было уже второе покушение на Филипоненко. Первое он пережил, а вот вторая попытка оказалась результативной.

К слову, в оккупированном Бердянске в октябре партизаны взорвали автомобиль с российскими ФСБшниками, уничтожив сразу четырех оккупантов. Ликвидированные захватчики были причастны к пыткам местных жителей.

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