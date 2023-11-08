Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Луганске подорвали "депутата", экс-главу "милиции ЛНР"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
307
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Луганске подорвали "депутата", экс-главу "милиции ЛНР"

"Депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко/Фото из открытых источников

Вражеские "военкоры" говорят, что это было второе покушение на Филипоненко.

В оккупированном Луганске подорвали автомобиль с "депутатом народного совета ЛНР", экс-начальником управления "народной милиции" Михаилом Филипоненко.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на "депутата народного совета ЛНР" Юрия Юрова.

По словам пропагандистов, Филипоненко погиб в результате взрыва.

"Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате которого депутат получил ранения, несовместимые с жизнью – сын депутата Иван Филипоненко", – сообщают российские паблики.

Как пишут российские "военкоры", это было уже второе покушение на Филипоненко. Первое он пережил, а вот вторая попытка оказалась результативной.

К слову, в оккупированном Бердянске в октябре партизаны взорвали автомобиль с российскими ФСБшниками, уничтожив сразу четырех оккупантов. Ликвидированные захватчики были причастны к пыткам местных жителей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
307
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация