Взрыв в Донецке: куда "прилетело" и какие последствия (видео)

В результате удара под завалами оказались вражеские военные операторы дронов.
После взрыва в оккупированном Донецке 7 ноября стало известно о ракетном ударе по "Республиканскому центру беспилотных систем "ДНР" им. Владимира Жоги", который готовит операторов дронов.
Об этом сообщили украинские журналисты Андрей Цаплиенко и Денис Казанский.
Как указал Казанский, в Донецке внезапно "поплохело" "Республиканскому центру беспилотных систем", который готовит операторов БПЛА. Сообщается, что в здание якобы прилетели ракеты Himars. Некоторые операторы дронов остаются под завалами.
По информации Цаплиенко, в центре занимались подготовкой военных операторов дронов.
В то же время, один из российских военкоров-пропагандистов снял видео, где он стоит на фоне "центра беспилотных систем" и уверяет, что "вокруг нет никаких военных объектов".
"Тупая ложь разоблачается за 5 минут. Достаточно лишь загуглить адрес "Республиканского центра БПЛА". Он совпадает с адресом здания на видео — ул. Челюскинцев, 49", — обратил внимание Казанский.
Видео от российского военкора не публикуем, чтобы не распространять российскую пропаганду.
Напомним, ранее стало известно о мощном взрыве в центре Донецка, после которого в небе над городом фиксировали столбы дыма.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Во временно оккупированном Донецке громко — над центром города дым!
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