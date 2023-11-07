Вибух у Донецьку: куди "прилетіло" і які наслідки (відео)

Після вибуху в окупованому Донецьку 7 листопада стало відомо про ракетний удар пр "Республіканському центру безпілотних систем "ДНР" ім. Володимира Жоги", який готує операторів дронів.

Про це повідомили українські журналісти Андрій Цаплієнко та Денис Казанський.

Як вказав Казанський, у Донецьку раптово "стало погано" "Республіканському центру безпілотних систем", який готує операторів БПЛА. Повідомляється, що у будівлю начебто прилетіли ракети Himars. Деякі оператори дронів залишаються під завалами.

За інформацією Цаплієнка, в центрі займалися підготовкою військових операторів дронів.

У Донецьку "прилетіло" по центру безпілотних систем

Водночас один з російських воєнкорів-пропагандистів зняв відео, де він стоїть на тлі "центру безпілотних систем" і запевняє, що "навколо немає жодних військових об'єктів".

"Тупа брехня викривається за 5 хвилин. Достатньо лише загуглити адресу "Республіканського центру БПЛА". Він збігається з адресою будівлі на відео – вул. Челюскінців, 49", – звернув увагу Казанський.

Відео від російського воєнкора не публікуємо, аби не поширювати російську пропаганду.

Російський пропагандист на тлі будівлі, по якій "прилетіло" в Донецьку / Скриншот

Нагадаємо, раніше стало відомо про потужний вибух у центрі Донецька, після якого а небі над містом фіксували стовпи диму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В тимчасово окупованому Донецьку гучно - над центром міста дим!

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