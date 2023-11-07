Поблизу Кривого Рогу - "приліт": влада розповіла, куди влучив ворог

За словами влади, попередньо, через "приліт" люди не постраждали.

У вівторок, 7 листопада, під час крайньої тривоги у передмісті Кривого Рогу пролунали вибухи. Місцева влада повідомляє про "приліт" по інфраструктурному об’єкту поблизу міста.

Про це розповів керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали. Решту інформації з’ясовуємо", - написав він.

Додамо, за даними інтерактивної мапи, станом на 13:00 у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил попереджає про загрозу застосування балістичного озброєння

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомоленні.

Нагадаємо, вдень 7 листопада у передмісті Кривого Рогу пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

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