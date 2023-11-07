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Поблизу Кривого Рогу - "приліт": влада розповіла, куди влучив ворог

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Поблизу Кривого Рогу - "приліт": влада розповіла, куди влучив ворог

Хмари / Фото: pixabay.com

За словами влади, попередньо, через "приліт" люди не постраждали.

У вівторок, 7 листопада, під час крайньої тривоги у передмісті Кривого Рогу пролунали вибухи. Місцева влада повідомляє про "приліт" по інфраструктурному об’єкту поблизу міста.

Про це розповів керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали. Решту інформації з’ясовуємо", - написав він. 

Додамо, за даними інтерактивної мапи, станом на 13:00 у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил попереджає про загрозу застосування балістичного озброєння

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомоленні. 

Нагадаємо, вдень 7 листопада у передмісті Кривого Рогу пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
2520
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