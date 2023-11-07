Вблизи Кривого Рога - "прилет": власти рассказали, куда попал враг

По словам властей, предварительно, из-за "прилета" люди не пострадали.
Во вторник, 7 ноября, во время крайней тревоги в пригороде Кривого Рога раздались взрывы. Местные власти сообщают о "прилете" по инфраструктурному объекту вблизи города.
Об этом рассказал руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
"Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, из-за "прилета" люди не пострадали. Остальную информацию выясняем", — написал он.
По данным интерактивной карты, по состоянию на 13:00 в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Командование Воздушных сил предупреждает об угрозе применения баллистического вооружения
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Напомним, днем 7 ноября в пригороде Кривого Рога раздались взрывы во время сигнала воздушной тревоги.
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