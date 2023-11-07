Удар по бойцам 128-й бригады: что говорят жители поселка, где произошел прилет

В поселке говорят, что хоть до линии фронта от них 20-25 километров, такого масштабного прилета у них еще не было.

В результате российского удара по бойцам 128-й ОГШБр на Запорожье есть раненые и среди местных жителей поселка Заречное.

Об этом рассказал депутат местного поселкового совета Александр Панченко в комментарии "Радио Свобода".

В его семье пострадали четверо: его жена (учительница украинского языка и литературы в местной школе), ее сестра и родители. Прилет произошел у дома родителей жены Панченко.

Дом тестя Александра Панченко / Фото: Радио Свобода

По словам Александра, из всех родственников супруга пострадала больше всего.

"Хорошо, что там еще родной брат ее был в таком месте, что осколками не задело. Он хоть сориентировался, завязал им ноги-руки, чтобы перестали стекать кровью. И попросил рядом соседа... отвезти в больницу. А так если бы они ждали "скорую", то было бы, что и не доехали.

Когда я прибежал туда, тесть был ранен в голову. У него осколок прошел – череп задел, но, слава Богу, не зашел. И у тещи – в ногу в икро... У них просто осколки застряли. И их уже на "скорую" посадил. А сам уже тогда уехал в больницу в Запорожье", – вспоминает Панченко.

После прилета от дома и хозяйственных помещений тестя и тещи Александра не осталось почти ничего – они разбиты до основания и не подлежат ремонту.

Кроме родственников Александра, пострадали и его соседи.

"Пострадал напротив мужчина. Он сам живет. До сих пор в больнице. Нога и еще что-то в голову попало.

И отец с сыном. Тоже рядом. У них более легкое состояние.

У нас еще одна женщина пострадала. Она вышла во дворе убираться. И у нее тоже серьезное ранение было. У нее кажется в паховую зону или что-то такое. Точно не знаю. Тоже сделали операцию. Как будто на поправку пошла", – отмечает он.

Другая жительница Заречного, отказавшаяся называть свое имя, в разговоре с журналистами сообщила, что подавляющее большинство пострадавших граждан – что-то делали на улице.

По ее словам, один из пострадавших обломок травмировал на большом расстоянии от места прилета. В двух четырехэтажках вылетело стекло в квартирах, люди получили резаные раны. У одной женщины была резаная рана головы.

Осколки были небольшие, но когда они попадают в тело, то последствия тяжелые. У двух людей были травмы в области паха. Там были очень большие кровопотери. Женщину госпитализировали уже практически без сознания, столько крови потеряла. Эта женщина жива. Все гражданские, слава Богу, живы", – отметила собеседница издания.

Место прилета / Фото: Радио Свобода

Сколько человек живет в поселке и какая там ситуация

Депутат местного поссовета Александр Панченко рассказал, что хоть к линии фронта 20-25 километров, но КАБы в поселок не прилетали.

"Нас конечно обстреливали. За все время нас где-то 6 раз из С-300 обстреляли. Но они то там не попадали, то не долетали, где-то там падали. Было, что разбили сельсовет в 2022 году. Это было 17 декабря. Но таких вот ранений у нас не было. У нас было кассетными пару раз обстреляли. В принципе, никого не задело. Дома побило – вот такое было", – отмечает Панченко.

По его данным, до полномасштабной войны в поселке проживало где-то 1.5-1.6 тысяч человек. Сейчас где-то 750-800.

Напомним, в пятницу, 3 ноября, Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе в Запорожской области.

Защитников собрали и построили вместе на награждение ко Дню артиллерии, а в то время враг именно нанес удар. Командир, приказавший выстроиться, сам не пришел.

В командовании 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили, что погибли 19 бойцов.

По информации председателя Камышеваской громады ранения получили и 9 местных жителей. В селе повреждено около 30 домов и хозяйственных построек.

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