Удар по бійцях 128-ї бригади: що кажуть жителі селища, де стався приліт

У селищі кажуть, що хоч до лінії фронту від них 20-25 кілометрів, такого масштабного прильоту у них ще не було.

Внаслідок російського удару по бійцях 128-ї ОГШБр на Запоріжжі є поранені і серед місцевих жителів селища Зарічне.

Про це розповів депутат місцевої селищної ради Олександр Панченко у коментарі "Радіо Свобода".

В його родині постраждало четверо: його дружина (вчителька української мови та літератури у місцевій школі), її сестра та батьки. Приліт стався біля будинку батьків дружини Панченка.

Будинок тестів Олександра Панченка / Фото: Радіо Свобода

За словами Олександра, з усіх родичів дружина постраждала найбільше.

"Добре, що там ще рідний брат її був у такому місці, що осколками не зачепило. Він хоч зорієнтувався, зав’язав їм ноги-руки, щоб перестали стікати кров'ю. І попросив поряд сусіда... відвезти в лікарню. А так якби вони чекали швидку, то було б, що і не доїхали.

Коли я прибіг туди, то тесть був поранений у голову. У нього осколок пройшов – череп зачепило, але, слава Богу, не зайшов. І у тещі – у ногу в литку... У них просто осколки застрягли. І їх вже на "швидку" посадив. А сам вже тоді поїхав у лікарню в Запоріжжя", – згадує Панченко.

Після прильоту від будинку і господарських приміщень тестя і тещі Олександра не залишилося майже нічого – вони розбиті вщент і не підлягають ремонту.

Крім родичів Олександра постраждали і його сусіди.

"Постраждав навпроти чоловік. Він сам живе. І ще досі в лікарні. Нога і ще щось в голову потрапило.

І батько з сином. Також поряд. У них легший стан.

У нас ще одна жіночка постраждала. Вона вийшла в дворі прибирати. І в неї також серйозне поранення було. У неї здається чи в пахову зону чи щось таке. Точно не знаю. Теж ніби зробили операцію. Ніби на поправку пішла", – зазначає він.

Інша жителька Зарічного, яка відмовилася називати своє ім'я, у розмові з журналістами повідомила, що переважна більшість цивільних, які постраждали – щось робили на подвір’ї.

За її словами, одну з постраждалих уламок травмував на великій відстані від місця прильоту. У двох чотирьохповерхівках вилетіло скло в квартирах, люди отримали різані рани. В однієї жінки була різана рана голови.

"Осколки були невеликі, але коли вони потрапляють у тіло, то наслідки тяжкі. У двох людей були травми в області паху. Там були дуже великі крововтрати. Жінку ушпиталили вже практично без свідомості, стільки крові втратила. Ця жінка жива. Всі цивільні, слава Богу, живі", – зазначила співрозмовниця видання.

Місце прильоту / Фото: Радіо Свобода

Скільки людей живе у селищі і яка там ситуація

Депутат місцевої селищної ради Олександр Панченко розповів, що хоч до лінії фронту 20-25 кілометрів, але КАБи до селища не прилітали.

"Нас звісно обстрілювали. За весь час нас десь 6 раз С-300 обстріляли. Але вони то там не попадали, то не долітали, десь там падали. Було, що розбили сільраду в 2022 році. Це було 17 грудня. Але таких ось поранень у нас не було. У нас було касетними пару разів обстріляли. В принципі, нікого не заділо. Будинки побило – ось таке було", – зазначає Панченко.

За його даними, до повномасштабної війни у селищі проживало десь 1.5-1.6 тисячі людей. Зараз десь 750-800.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 листопада, Росія завдала ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі в Запорізькій області.

Захисників зібрали і пошикували разом на нагородження до Дня артилерії, а у той час ворог саме завдав удару. Командир, який наказав вишикуватися, сам не прийшов.

У командуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили що загинуло 19 бійців.

За інформацієї голови Комишуваської громади поранення дістали й 9 місцевих жителів. У селі пошкоджено близько 30-ти будинків та господарчих споруд.

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