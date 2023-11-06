Командира 128 бригади відсторонили на час розслідування – Зеленський

Президент запевнив, що уся ситуація розбирається похвилинно – буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що командира 128 бригади Дмитра Лисюка відсторонили на час розслідування загибелі бійців.

Про це президент сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 6 листопада.

Зеленський розповів, що трагедію з воїнами нашої 128-ї бригади обговорили на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

"Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика – що вже вдалося зʼясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко", – зазначив глава держави.

За його словами, командира бригади відсторонено на час слідства. Президент запевнив, що уся ситуація розбирається похвилинно – буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога.

"Жодного уникнення відповідальності", – підсумував він.

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❗️ Зеленський: Ворог неадекватний! Якщо не буде перемоги - не буде країни!

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 листопада, Росія завдала ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі в Запорізькій області. За даними ЗМІ та військових, захисників зібрали і пошикували разом на нагородження до Дня артилерії, а у той час ворог саме завдав удару.

Спочатку народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомив, що відомо про 28 загиблих та 53 поранених воїнів.

Сьогодні у командуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили що загиблих 19, а не 28.

ТСН.ua зібрав, що відомо про удар по воїнах 128-ї бригади, яких зібрали на нагородження.

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