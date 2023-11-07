Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 7 листопада

У південних областях вдень до +20.

Сьогодні, 7 листопада, в Україні прогнозують мінливу хмарність. На Закарпатті та у Карпатах очікуються опади.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Вночі буде +3...8°С, на узбережжі морів +10...12°С.

Вдень очікується температура повітря у межах +11...16°C, у південних областях до +15...20°C, у Карпатах +5...10°C тепла. Вітер західний та південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, у Карпатах до 15-20 м/с.

У Київській області 7 листопада мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У Києві вночі + 6...8°C, а вдень +13...15°C.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

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