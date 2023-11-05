Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Карпатах вдарив мороз: фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
735
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Карпатах вдарив мороз: фото з гори Піп Іван

Гора Піп Іван. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На вершині гори - вітер.

У неділю, 5 листопада, на горі Піп Іван в українських Карпатах вдарив мороз: температура повітря опустилася до -3°.

Про це повідомив Чорногірського гірського пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що зранку на вершині зафіксована обмежена видимість та хмарність.

"Станом на 08:10 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 16-17 м/с.. Температура повітря -3°С", - йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван у неділю, 5 листопада. / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Гора Піп Іван у неділю, 5 листопада. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики попереджали про негоду 5 листопада. Майже всю країну охоплять дощі, місцями - сильні пориви вітру. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть +12-17°.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
735
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація