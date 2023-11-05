У Карпатах вдарив мороз: фото з гори Піп Іван

У неділю, 5 листопада, на горі Піп Іван в українських Карпатах вдарив мороз: температура повітря опустилася до -3°.

Про це повідомив Чорногірського гірського пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що зранку на вершині зафіксована обмежена видимість та хмарність.

"Станом на 08:10 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 16-17 м/с.. Температура повітря -3°С", - йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван у неділю, 5 листопада. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики попереджали про негоду 5 листопада. Майже всю країну охоплять дощі, місцями - сильні пориви вітру. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть +12-17°.

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