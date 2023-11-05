В Карпатах ударил мороз: фото с горы Пип Иван

В воскресенье, 5 ноября, на горе Поп Иван в украинских Карпатах ударил мороз: температура воздуха опустилась до -3°.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Утром на вершине зафиксирована ограниченная видимость и облачность.

"По состоянию на 08:10 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный, 16-17 м/с. Температура воздуха -3°С", — говорится в сообщении.

Гора Пип Иван в воскресенье, 5 ноября. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики предупреждали о непогоде 5 ноября. Почти всю страну охватят дожди, местами – сильные порывы ветра. Днем в Украине столбики термометров покажут +12-17 °.

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