Синоптики предупреждают о непогоде 5 ноября: где сильно ухудшится погода

В воскресенье, 5 ноября, в Украине похолодает. Почти всю страну охватят дожди, местами – сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В воскресенье в Украине облачно с прояснениями. На большей части территории страны будут дожди и днем. Но без существенных осадков днем будет в большинстве центральных и южных областях, а также на Киевщине. Кроме того, в ряде регионов будет сильный ветер – до 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью на большинстве территории Украины будет +9-14°. Впрочем, ночь будет теплее в юго-восточной части до 17° тепла. Холодно будет на западе — всего 3-8° тепла.

Днем в Украине столбики термометров покажут +12-17 °. На юге страны погода порадует тепло: воздух прогреется до +20°.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение

Синоптики также предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине 5 ноября. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Ночью в Винницкой и Житомирской областях, днем в Закарпатье сильные дожди. Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение на 5 ноября.

Погода в Киеве

В столице и области 5 ноября облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют дождь, но днем без существенных осадков. Кроме того, ночью и утром порывы ветра будут достигать 17-22 м/с — и уровень опасности.

В Киевской области температура воздуха ночью составит +9-14 ° тепла, днем — 12-17 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +11-13°, днем около 15° тепла.

Как сообщалось, октябрь этого года оказался одним из самых теплых в Киеве за всю историю наблюдений — с 1881 года. Так, за месяц в столице зафиксировали два рекорда максимальной температуры воздуха.

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