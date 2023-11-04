Синоптики попереджають про негоду 5 листопада: де сильно погіршиться погода

У неділю, 5 листопада, в Україні похолодає. Майже всю країну охоплять дощі, місцями - сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшій частині території країни будуть дощі і, і вдень. Втім, без істотних опадів вдень буде у більшості центральних та південних областях, а також на Київщині. Крім того, у низці регіонів буде сильний вітер - до 17-22 м/с.

Температура повітря вночі на переважній більшості території України буде +9-14°. Втім, ніч буде теплішою у південно-східній частині до 17° тепла. Натомість холодно буде на заході - лише 3-8° тепла.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть +12-17°. На півдні країни погода потішить теплом: повітря прогріється до +20°.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада. / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження

Синоптики також попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 5 листопада. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Вночі у Вінницькій та Житомирській областях, вдень на Закарпатті значні дощі. Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с", - йдеться у повідомленні.

Штормове попередження на 5 листопада.

Погода в Києві

В столиці та області 5 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують дощ, але вдень - без істотних опадів. Крім того, вночі та вранці пориви вітру будуть сягати 17-22 м/с - І рівень небезпечності.

В Київській області температура повітря вночі становитиме +9-14° тепла, вдень - 12-17°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +11-13°, вдень близько 15° тепла.

Як повідомлялося, цьогорічний жовтень виявився одним з найтепліших у Києві за всю історію спостережень - від 1881 року. Так, протягом місяця у столиці зафіксували два рекорди максимальної температури повітря.

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