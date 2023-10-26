Синоптикиня розповіла, якою буде зима цього року

Шанси на теплу зиму переважають у процентному відношенні.
Зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим.
Про це в інтерв'ю Radio NV заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
"За інформацією наших кліматологів (і не тільки наших, а й світових), є глобальна тенденція до того, що ось цей холодний період в нашому регіоні стає менш інтенсивним, менше період дуже морозної погоди. І в процентному відношенні, звичайно, більше шансів, що зима буде теплою", - заявила вона.
Разом з тим Птуха зазначила, що з кожного правила можуть бути свої висновки.
"У нас був вересень з рекордно високими значеннями температури. В цілому у нас тривало метеорологічне літо в Україні і в багатьох європейських країнах теж. І зараз бачимо, що кілька днів тому у нас також були температурні рекорди в багатьох областях, навіть в Одеській області — +30 і вище градусів було в денні години на вихідних", - сказала синоптикиня.
Вона зазначила, що з цієї причин тенденція буде продовжуватись.
"І в процентному порівнянні вчені говорять, що є ймовірність, що буде більш тепла зима, в порівнянні з нормою. Цього абсолютно не виключають", - заявила Птуха.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що через потенційні авіаудари Росії, дійсно, можуть початися відключення газу у містах та регіонах України наступної зими 2023 – 2024 року.
Крім того, ми раніше інформували, що фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема, ймовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами.
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