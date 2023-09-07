Взимку армія РФ зіткнеться із проблемами на фронті - аналітики США

Аналітики зауважують, що Москва не може навіть виробляти достатньо гуми, щоб замінити зношені шини.

Російська армія на фронті взимку зіткнеться із проблемою постачання своїх війським усім необхідним.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані аналітичного центру США.

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Як зазначають аналітики, російська оборонна промисловість намагається замінити високоточну зброю або основні запаси, але поки це їм не вдається.

"Контрабанда оптичного обладнання, електроніки, чіпів і схем в обхід санкцій не може задовольнити потреби воєнних дій країни", - заявили в Інституті вивчення війни, посилаючись на українську військову розвідку.

В Інституті зауважили, що Москва не може навіть виробляти достатньо гуми, щоб замінити зношені шини для своїх операцій на передовій.

"Низька якість і недостатня кількість шин будуть накладати все більші обмеження на мобільність росіян у сльотаву пору року та взимку", - заявили в ISW.

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман назвав місто, за яке окупанти битимуться до останнього.

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