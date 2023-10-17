Чи буде "газовий блекаут": у "Нафтогазі" дали відповідь

Через потенційні авіаудари Росії, дійсно, можуть початися відключення газу у містах та регіонах України наступної зими 2023 – 2024 року. Не брати до уваги такий сценарій неможна.

Таку думку в інтерв'ю LB.ua висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Ми не можемо виключати, що масовані удари здатні призвести до "газового блекауту", - зазначив Чернишов.

Голова правління "Нафтогазу України" нагадав, що минулого року вже були подібні інциденти. За його словами, працівникам компанії доводилося під обстрілами лагодити обладнання аби забезпечити газом 200 тисяч абонентів Донецької області.

Проте, попри ризики, компанія підготувалася до зими та продовжуватиме забезпечувати українців блакитним паливом.

Нагадаємо, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі ТСН.ua заявив, що у ворога є чималий запас ракет. Саме найближчим часом ворог буде використовувати їх для завдавання ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури України. Минулого року окупанти діяли так само.

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