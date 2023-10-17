Арестович розповів про таємні переговори щодо України: чого хоче Путін

Росіяни ведуть підкилимні переговори щодо України, шантажуючи масованими ракетними ударами по об’єктах інфраструктури.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Ніякої таємниці немає, - каже Арестович. - Подивіться на намагання Туреччини постійно виступити посередником, подивіться на публікації в The New York Times про те, що Бернс (директор ЦРУ – Ред.) зустрічався з Наришкіним (голова російської служби зовнішньої розвідки – Ред). Це аналітика того, що є у відкритих джерелах. Перемовини так чи інакше тривають, плюс постійні заяви голови МАГАТЕ. В нашій пресі є повідомлення щодо перемовин стосовно долі Запорізької АЕС".

На питання про те, що Росія намагається виторгувати, Арестович висловив таку думку: "Задача максимум - це Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області та Крим в складі Росії. Друге - я підозрюю, що нейтралітет України. Проблеми мови, церкви - це другорядне, щоб торгуватись з більш високої гірки".

Арестович не виключає, що росіяни, крім цього, можуть торгуватись ще за обмежені збройні сили.

Також до цього він додає, що пріоритетом для росіян є 4 вищеназвані області: "Щоб підготуватись та років за 10 повторити знов з більш вигідних позицій".

Резюмуючи, Арестович каже, що росіяни також можуть торгуватись за зняття санкцій – персональних та державних:

"Вони намагаються створити із зернової угоди прецедент зняття санкцій. Вони намагаються показати, що у них є дієвий механізм, який призведе до силового зняття санкцій".

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