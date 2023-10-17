Нічна атака РФ: скільки дронів та ракет вдалося знищити

Окупанти спрямували цілі на південь та схід.

Вночі проти вівторка, 17 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками, ракетами Х-59 та С-300. Сили ППО знищили шість ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Уночі 17 жовтня противник застосував шість ударних БпЛА типу "шахед" з району мису Чуада (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сім цілей було знищено протиповітряною обороною на південному напрямку.

Крім того, було зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.

Нічна атака РФ

У низці областей вночі проти 17 жовтня було оголошено повітряну тривогу. Українські військові попередили про ракетну небезпеку.

Під час тривоги стало відомо, що Одещина опинилася у небезпеці. Жителі Білгород-Дністровського району просили перебувати в укриттях.

Згодом ЗМІ повідомили, що в Одесі пролунали вибухи. Вночі Одеську область атакували ворожі дрони.

Читайте також: