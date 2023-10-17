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Ночная атака РФ: сколько дронов и ракет удалось уничтожить

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ночная атака РФ: сколько дронов и ракет удалось уничтожить

ПВО. / Фото: Associated Press

оккупанты направили цели на юг и восток.

В ночь на вторник, 17 октября, российская оккупационная армия атаковала Украину беспилотниками, ракетами Х-59 и С-300. Силы ПВО уничтожили шесть ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 17 октября противник применил шесть ударных БпЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины", — говорится в сообщении.

Семь целей было уничтожено противовоздушной обороной на южном направлении.

Кроме того, было зафиксировано применение противником двух управляемых зенитных ракет С-300 на восточном направлении.

Ночная атака РФ

В ряде областей ночью против 17 октября была объявлена воздушная тревога. Украинские военные предупредили о ракетной опасности.

В ходе тревоги стало известно, что Одесщина оказалась в опасности. Жители Белгород-Днестровского района просили находиться в укрытиях.

Впоследствии СМИ сообщили, что в Одессе раздались взрывы. Ночью Одесскую область атаковали вражеские дроны.

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Дата публикации
Просмотры
18к
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