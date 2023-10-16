У берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер — СМИ

В Черном море снова подорвалось судно на мине.

Возле берегов Румынии в Черном море 15 октября на мине подорвался нефтяной танкер под флагом Либерии.

Об этом сообщает Sky News.

Как пишет издание, танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения в результате вчерашнего инцидента, экипаж не пострадал.

По словам главы консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорука Исика, танкер как раз находился вблизи канала Сулина.

Это уже второе судно этого месяца, подорвавшееся на морской мине.

Напомним, в начале октября турецкий грузовой корабль подорвался на мине в Черном море.

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