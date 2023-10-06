Турецкий грузовой корабль подорвался на мине в Черном море — Reuters

Турецкое грузовое судно подорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В частности, вчера около 9:20 по Гринвичу (12:20 по киевскому времени) в 11 морских милях к северу от города Сулина грузовое судно подорвалось на мине.

После взрыва оно стало на якорь, чтобы оценить последствия повреждения. Через три часа судно продолжило движение. Члены экипажа не пострадали, а судно получило незначительные повреждения.

Источник в украинском правительстве подтвердил журналистам факт инцидента. Это могла быть либо мина времен Второй мировой войны, либо мина периода российско-украинской войны.

В то же время руководитель турецкой консультационной компании Bosphorus Observer сказал, что инцидент произошел с судном Kafkametler. А на сервисе отслеживания движения судов "MarineTraffic" видно, что судно бросило якорь на Дунае возле украинского терминала в Вилково.

Напомним, в районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна.

Читайте также: