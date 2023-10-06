Турецький вантажний корабель підірвався на міні в Чорному морі - Reuters

Турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі та дістало незначні пошкодження.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, вчора близько 9:20 за Грінвичем (12:20 за київським часом) за 11 морських миль на північ від міста Сулина вантажне судно підірвалося на міні.

Після вибуху воно стало на якір, щоб оцінити наслідки пошкодження. За три години судно продовжило рух. Члени екіпажу не постраждали, а судно зазнало незначних пошкоджень.

Джерело в українському уряді підтвердило журналістам факт інциденту. Це могла бути або міна часів Другої світової війни, або міна періоду російсько-української війни.

Водночас керівник турецької консультаційної компанії Bosphorus Observer сказав, що інцидент стався із судном "Kafkametler". А на сервісі відстеження руху суден "MarineTraffic" видно, що судно кинуло якір на Дунаї біля українського термінала у Вилковому.

Нагадаємо, в районі гирла Бистрого річки Дунай мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна.

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