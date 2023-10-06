Який колір волосся зараз у тренді: 5 модних відтінків осені-зими 2023

Який колір волосся на піку моди восени 2023 року: як правильно вибрати свій відтінок – рекомендації експертів.

Коли, як не восени, змінювати свій стиль на краще. Це чудовий період для експериментів із найновішими трендами кольору волосся. Прохолодне свіже повітря так і надихає не лише змінити свій гардероб, а й колір волосся. Які кольори у тренді восени 2023 року та як правильно підібрати свій відтінок – читайте далі.

Які зміни в трендах індустрії фарбування волосся восени 2023 року

Спекотні місяці літа вже давно минули, залишивши неперевершені спогади та посічені кінчики волосся, які негайно потребують оновлення. То чому б не розпочати оновлення свого стилю життя просто зараз? А почати можна зі свого кольору волосся. І замість того, щоб бездумно копіювати всі кольори веселки, які є в інтернеті, варто підібрати той відтінок, який личитиме саме вам і буде на піку трендів осені-2023. А видання Who What Wear поспілкувалося з експертами моди та краси для того, щоб допомогти вам обрати серед наймодніших кольорів холодного сезону свій відтінок.

«Останнім часом тенденції в палітрах кольорів для фарбування волосся і зачісках дуже змінилися. Я помітив, що мода повернулася до витонченості сезонних тем, тепер клієнти прагнуть, щоб мода працювала на користь їхньої елегантності та досконалості, а не навпаки», – каже Ларрі Кінг, засновник салонів власного бренду Redken у Великій Британії.

Тому восени 2023 року у трендах – прості кольори та образи, які підкреслюють витонченість і піднімають настрій. Модні кольори осені-2023 повинні увиразнювати та удосконалювати особистий стиль кожної жінки.

Який колір волосся в тренді восени 2023-го: як правильно підібрати свій відтінок

Димчаста мідь

Який колір волосся в тренді 2023 року / Фото: pixabay.com

Напевно, вже всі зазначили з модних показів, глянцю і виходу знаменитостей на червоні доріжки, що мідний колір зараз на піку моди. Зірки Меган Фокс та Емілі Ратаковскі дали остаточний шанс відтінкам мідного кольору. Особливість і перевага мідного кольору в тому, що він не потребує великих зусиль під час фарбування волосся і пасуватиме тим, у кого навіть темні локони. Якщо волосся й потребуватиме освітлення, то можна використовувати не агресивні матеріали, як для блонду, діляться стилісти. Такий колір ідеально підійде для класичної техніки балаяж.

Мідний відтінок ідеально пасуватиме тим, у кого хвилясте чи кучеряве волосся. Димчаста мідь створить для своєї власниці янтарне сяйво бронзового чи каштанового ореолу локонів.

Ультра-фіолетовий блонд

Який колір волосся в тренді 2023 року / Фото: pixabay.com

Останнім часом дуже багато новомодних відтінків світлого волосся, зазначає Ларрі Кінг. Але вже відомо те, що власниці світлих локонів відходять від об’ємних кремових відтінків, обираючи яскраві та чисті образи, відомі як «ультра-фіолетовий блонд».

УФ блонд – досконалий платиновий колір, який нагадує образ м’якого гранжу дев’яностих років. Але цей колір досконаліший, оскільки має чистий тон і блискуче сяйво. Цей новий трендовий відтінок осені 2023 року менш сріблястий, а більш нейтральний, молочно-русявого кольору.

Мідний блонд

Який колір волосся в тренді 2023 року / Фото: pixabay.com

Якщо модниця бажає світліший колір волосся, можна сміливо вибирати мідно-русявий. Цей колір – новий відтінок полуничного блонду з персиком. Такий тренд буде ідеальним для власниць світлого волосся, які хочуть мати у своєму образі теплий відтінок із кольором міді. Хоча деяким блондинкам не подобаються теплі тони, але можна обрати нейтральний, золотавий відтінок. Цей колір надаватиме рожевого блиску вашим локонам, водночас зберігаючи легкість і невимушену досконалість.

Коричневий горіх

Який колір волосся в тренді 2023 року / Фото: pixabay.com

Цей насичений колір знову повертається в моду. Такий відтінок личить брюнеткам, створюючи теплі об’ємні тони. Це осінній тренд, який, безумовно, триматиме позиції не один сезон поспіль, що подарує затишну атмосферу для своєї власниці.

Справжня мідь

Який колір волосся в тренді 2023 року / Фото: pixabay.com

Вже стало зрозуміло, що тренд осені 2023 – це мідний у всіх його варіаціях і тонах. Тому стилісти рекомендують обирати справжній мідний колір наступних сезонів – це не буде помилкою. І це не просто черговий модний тренд, оскільки теплий рудий колір просто кричить нам про барвисту осінь. Існує багато варіацій відтінку, які пасують усім типам шкіри та природного волосся. Тому на варто боятися помилитися. Просто треба перед вибором кольору проконсультуватися зі своїм майстром-перукарем.

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