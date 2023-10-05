Ці зачіски зістарять жінку після 40-ка: краще про них забути

У жінки після 40-ка років починається той період в житті, коли вона розквітає і стає справжньою. Саме в сорок років змінюються її життєві цінності та орієнтири, змін також зазнають звички та зовнішній вигляд. Жінки цього віку особливо уважно ставляться до своєї зовнішності, здоров’я та краси. І змінити стиль та зачіску – це абсолютно нормальне бажання. Але як не помилитися з вибором стрижки, щоб вона підкреслювала найкращі риси зовнішності, а не додавала віку? Розповідаємо, про які зачіски після 40-ка краще забути.

Які зачіски старять жінку після 40: три найгірші варіанти

Якщо ви бажаєте змінити свій стиль і вагаєтеся щодо вибору зачіски, тут можна піти двома шляхами. Перший і найлегший – порадитися зі своїм майстром, який допоможе вам вибрати найкращий варіант. Другий – самостійно вибрати декілька фото і прийти в салон з готовими зразками. Але тут варто звернути увагу на ті зачіски, які точно не варто робити, бо вони додадуть кілька років.

Довге пряме волосся

Які зачіски старять жінок після 40-ка / Фото: pixabay.com

Локони з віком втрачають свій блиск, вже не такі густі та пружні, як у двадцять. Зазвичай після 40-ка колір волосся також стає тьмяним, доводиться постійно його підфарбовувати, що ослаблює структуру волосся, і воно втрачає свою еластичність. Тому не варто відпускати волосся, воно вже не буде такими сяйливим та доглянутим, як десять років тому. Краще регулярно ходити до салону та робити стрижки, які б формували ваші локони.

Каре з чубчиком

Які зачіски старять жінок після 40-ка / Фото: pixabay.com

Це саме та стрижка, яка додає віку і стилісти відповідають на питання: чому так. По-перше, ця стрижка оголює шию, яка з віком змінюється, шкіра на ній не така пружна, тому відразу видає кількість років. По-друге, чубчик «відрізає» частину обличчя, якщо жінка має круглий та повний лик, то така зачіска візуально зробить його ширшим і додасть зайвих кілограмів. По-третє, в очі кидатимуться мімічні зморшки в зоні очей, так як чубчик привертатиме увагу.

Зачіска з начосом

Які зачіски старять жінок після 40-ка / Фото: pixabay.com

Це тренд 90-х років, але чомусь жінки іноді користуються ним і досі. Із зачіскою з начосом ви матимете дещо дивний вигляд, якщо не сказати, що смішний. Якщо бажаєте зробити своє волосся об’ємним, краще зробити стрижку, яка надасть природного об’єму вашому волоссю. Або скористатися стайлерами, які роблять тонкі пасма об’ємними: пінки, муси та лаки для волосся.

Який колір старить жінок після 40-ка

Є кілька відтінків, у які не варто фарбуватися жінкам після 40-ка років.

Які зачіски старять жінок після 40-ка / Фото: Pexels

Попелястий. Такий спосіб перекрити сивину свого волосся – досить невдалий. Оскільки попелястий колір підкреслить всі недоліки вашої шкіри на обличчі. Тому, якщо ви захочете вибрати такий колір, тут слід добре подумати.

Такий спосіб перекрити сивину свого волосся – досить невдалий. Оскільки попелястий колір підкреслить всі недоліки вашої шкіри на обличчі. Тому, якщо ви захочете вибрати такий колір, тут слід добре подумати. Червоно-рудий. Після 40-ка років у макіяжі та доглядові за волоссям варто надавати перевагу природним кольорам та відтінкам. Все інше лише спотворюватиме вашу природню красу. До таких кольорів відноситься і рудий. Якщо ви хочете мати ефектний вигляд, можна порадитися зі спеціалістами і надати перевагу фарбам каштанових відтінків. Бо рудий колір підкреслить усі недоліки на вашому обличчі – тьмяність шкіри та вікові зморшки.

Після 40-ка років у макіяжі та доглядові за волоссям варто надавати перевагу природним кольорам та відтінкам. Все інше лише спотворюватиме вашу природню красу. До таких кольорів відноситься і рудий. Якщо ви хочете мати ефектний вигляд, можна порадитися зі спеціалістами і надати перевагу фарбам каштанових відтінків. Бо рудий колір підкреслить усі недоліки на вашому обличчі – тьмяність шкіри та вікові зморшки. Чорний. Цей колір також підпадає під табу для жінок, яким за сорок. Чорний холодний відтінок додасть вам віку, тому краще звернути увагу на палітру теплих природних відтінків. Такі кольори підкреслять привабливість рис вашого обличчя і ви матимете ефектний вигляд.

Які зачіски старять жінок після 40-ка / Фото: pixabay.com

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