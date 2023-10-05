Зеленський прибув до Іспанії: про що говоритимуть

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі. Ключове для нас, особливо перед зимою, – посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати. Працюємо над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції", - написав він.

Він також зазначив, що окрема увага – Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Нагадаємо, Володимир Зеленський отримав запрошення на неформальну зустріч лідерів країн Європейського союзу, яка відбудеться 6 жовтня у Гранаді.

Зі слів президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На саміті планується обговорити найактуальніші проблеми, з якими наразі стикається ЄС, та розпочати процес роздумів про майбутні пріоритети блоку.

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