Зеленский прибыл в Испанию: о чем будут говорить

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества и проведет ряд двусторонних встреч.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме участвует ради безопасности и стабильности на континенте. Будет работа в общих форматах и важные двусторонние встречи. Ключевое для нас, особенно перед зимой, – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать. Работаем над усилением существующей в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. Украина имеет веские предложения", — написал он.

Он также отметил, что особое внимание – Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.

Напомним, что Владимир Зеленский получил приглашение на неформальную встречу лидеров стран Европейского союза, которая состоится 6 октября в Гранаде.

По словам президента, на встречу его пригласил премьер Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На саммите планируется обсудить самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается ЕС, и начать процесс размышлений о будущих приоритетах блока.

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