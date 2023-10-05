Германия дополнительно предоставит Украине системы ПВО — Bloomberg

Немецкое правительство планирует предоставить украинской армии новые системы противовоздушной обороны. В частности, эти комплексы будут защищать зерновые пути от вероятных атак российской армии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что это вооружение должно поступить в Украину до конца 2023 года. В то же время, Германия также планирует запустить производство новых комплексов, чтобы предоставить их Украине.

Германия предоставит ПВО для защиты зерновых путей

Авторы материала отмечают, что Берлин пришлет Украине еще одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T и более десятка зенитных орудий Gepard. Они должны обеспечивать прикрытие для грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья нашей страны.

Кроме того, последующие системы IRIS-T появятся в Украине после того, как они появятся в немецкой оборонной промышленности. Журналисты подчеркнули, что наше государство стремится увеличить снабжение зерна по реке Дунай и сухопутным транспортом через так называемые пути солидарности после вступления в силу соглашения о разрешении кораблям курсировать из черноморских портов через пролив Босфор в Турции.

В то же время, небольшое количество судов также будет проходить через акваторию у побережья Румынии и Болгарии, несмотря на опасения относительно атак России. Однако немецкие чиновники не разглашают, какие конкретные маршруты будут использоваться для прикрытия.

Так, депутат Германии Маркус Фабер, являющийся членом комитета по обороне в нижней палате парламента, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и ружей Gepard, а также боеприпасов.

"Украина будет использовать эти подразделения, например, чтобы лучше защитить свои зерновые порты", — подчеркнул он.

Авторы материала написали, что основная часть экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины идет по сухопутным, речным и автомобильным путям после выхода России по Черноморской инициативе в июле 2023 года. Однако в сентябре экспорт зерна из Украины упал более чем на 50%.

Ранее мы информировали, что правительство Германии отправило в Украину новый пакет военной помощи.

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