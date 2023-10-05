Шольц объяснил, почему Германия пока не собирается поставлять в Украину ракеты Taurus — Bild

В Берлине боятся что, ракетами Taurus может быть поражен Керченский мост.

Правительство Германии не планирует поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Журналисты сообщили, что официальный Берлин еще не сообщал Киеву о своем отказе в поставках ракет, но в непубличных обсуждениях "дала понять, что ракеты пока не будут поставляться".

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц покидает вопрос по поставкам ракет открытым, но не собирается его пересматривать в ближайшее время.

В то же время, как сообщает издание, во время встречи с представителями Украины немецкая сторона жала понять, что она стремится усилить украинскую противовоздушную оборону, в частности, предоставить дополнительные ракеты для ЗРК Patriot.

Издание сообщает, что на последнем закрытом заседании был задан вопрос, почему Великобритания и Франция уже поставляют Украине свои ракеты, а Германия отказывается это делать. На этот вопрос глава правительства Олаф Шольц ответил, что Великобритания и Франция "могут делать то, что нам не позволено, поэтому такой вопрос перед ними не стоит".

Журналисты предполагают, что канцлер подразумевал, что Германия не может разрешить присутствие "на земле" специалистов для обслуживания ракет, а также предоставить геоданные цели.

"Представители немецкого правительства также выражали обеспокоенность тем, что ракетами Taurus может быть поражен Керченский мост", — добавляет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир должен оказывать большее давление на российского диктатора Путина, чтобы диктатор прекратил свою войну в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Германии отправило в Украину новый пакет военной помощи.

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