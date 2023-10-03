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Германия передала в Украину новый пакет помощи: список

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Германия передала в Украину новый пакет помощи: список

Также Германия выделила значительные средства для поддержки Украины / Фото: Pexels

Правительство Германии отправило в Украину новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правительство ФНС.

В дополнение к ранее объявленной помощи Украина получила:

  • 14 гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206);
  • мостоукладчик Biber;
  • 2 инженерные машины WISENT 1;
  • 21 пограничный автомобиль;
  • 239 защищенных телефонов;
  • 11 седельных тягачей HX81;
  • 20 тысяч защитных очков;
  • один комплект запасных частей для беспилотников VECTOR;
  • 1 202 медицинские инфузионные помпы;
  • оборудование для танков Leopard;
  • 99 терминалов спутниковой связи;
  • 12 полуприцепов;
  • почти 33 тысячи патронов 40 мм.

Финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 млрд евро на 2023 год (после 2 млрд евро на 2022 год), а дополнительные разрешения для принятия обязательств на следующие годы составляют 10,5 млрд евро.

"Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Федеральных вооруженных сил для поставляемых в Украину товаров, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых могут быть отчислены расходы, понесенные от предоставления военной помощи Украине для возмещения государствам-членам ЕС", — резюмировали в правительстве ФРГ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 за 2 октября 2023 | Полный выпуск новостей

Напомним, Кулеба прокомментировал отсутствие помощи Украине в бюджете США.

Также Байден заявил о заключенном соглашении в Конгрессе США о продлении помощи Украине.

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